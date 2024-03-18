Путин сообщил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин сообщил, что был согласен обменять Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) на заключенных на Западе. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал Навального по фамилии и добавил, что его смерть является печальным событием.

"Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни", – сказал Путин.

Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, почти сразу потеряв сознание.

В связи с этим лидеры стран G7 предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Аналогичным способом собираются поступить США.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО