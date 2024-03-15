15 марта, 17:06Политика
Главы МИД ЕС согласуют новые санкции против РФ из-за смерти Навального 18 марта – СМИ
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза собираются ввести новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
Такое решение они якобы намерены принять на плановом заседании 18 марта. Уточняется, что санкции коснутся лиц, ответственных и вовлеченных в смерть Навального.
Ранее стало известно, что ЕС планирует внести 35 физических лиц и 2 юридических лица в российский санкционный список в связи со смертью Навального. Ограничения хотят ввести против правительственных чиновников, сотрудников тюрьмы и судей.
Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, почти сразу потеряв сознание. В связи с этим лидеры стран G7 предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Аналогичным способом собираются поступить США.
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