07 марта, 11:56Политика
ЕС предложит ввести санкции против 35 физлиц и 2 юрлиц из-за смерти Навального – СМИ
Фото: 123RF/designer491
Евросоюз предложит внести 35 физических лиц и 2 юридических лица в российский санкционный список в связи со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), сообщает агентство Bloomberg.
Санкции хотят ввести против правительственных чиновников, сотрудников тюрьмы и судей, однако их имена пока не приводятся.
Политик скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.
Лидеры стран, входящих в G7, предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Также США готовятся расширить антироссийские санкции из-за смерти политика.
Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО
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