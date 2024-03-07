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07 марта, 11:56

Политика

ЕС предложит ввести санкции против 35 физлиц и 2 юрлиц из-за смерти Навального – СМИ

Фото: 123RF/designer491

Евросоюз предложит внести 35 физических лиц и 2 юридических лица в российский санкционный список в связи со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), сообщает агентство Bloomberg.

Санкции хотят ввести против правительственных чиновников, сотрудников тюрьмы и судей, однако их имена пока не приводятся.

Политик скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Лидеры стран, входящих в G7, предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Также США готовятся расширить антироссийские санкции из-за смерти политика.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО

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Сюжет: Санкции
политика
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