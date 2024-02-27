В МИД заявили, что страны G7 могут не рассчитывать на ответ РФ по Навальному

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ответа России, который требуют страны "Большой семерки" (G7) по поводу обстоятельств смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), не последует до того момента, пока они не отреагируют на запросы российской стороны о результатах анализов, взятых у Навального в ФРГ, а также выводов по "делу Скрипалей" или по ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

"Пусть сначала дадут ответ на наши запросы. Что на самом деле происходит в США и странах Европы в сфере прав человека? Что творится с демократическими процедурами в ходе текущей предвыборной кампании в США?" – уточнила она.

Кроме того, Захарова указала на неприемлемость требований стран "Большой семерки" прояснить обстоятельства смерти Навального. По ее словам, российская сторона оценивает такие призывы как грубую попытку вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее лидеры стран, входящих в "Группу семи" (G7), предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. При этом в заявлении сказано, что они также могут предпринять и другие действия, чтобы РФ, по их утверждению, ответила по поводу нарушения прав человека в стране.

Информация о смерти Навального появилась 16 февраля. 23 февраля его мать Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти и заявила, что ей показали тело сына.

Президент США Джо Байден после встретился с его вдовой и дочерью, заявив, что "наследие Навального продолжит жить". Спустя время Минфин США ввел ряд санкций в отношении РФ. Так, ограничения затронули начальника ИК-3 в ЯНАО, где умер Навальный, Вадима Колинина, а также начальника управления ФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО