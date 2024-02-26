Песков заявил, что ему неизвестно об обмене Навального на Красикова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о существовании договоренностей по якобы обмену осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова на Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

"Мне неизвестно о подобных договоренностях", – указал Песков в беседе с британской газетой Financial Times.

Ранее участница Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иноагентом), заочно арестованная Басманным судом Москвы, рассказала, что переговоры об обмене Навального на Красикова были на завершающей стадии.

До этого Песков не стал уточнять ответ Владимира Путина на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о возможности обмена журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича на Красикова.



По словам российского лидера, Гершкович, который был осужден в России, мог бы вернуться на родину, если американские спецслужбы пошли бы на встречу российским коллегам в некоторых вопросах.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. 23 февраля его мать Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти и заявила, что ей показали тело сына.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО