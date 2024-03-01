Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против Москвы

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Швейцарская сторона присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против Москвы. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

"29 февраля 2024 года федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России", – говорится в сообщении.

Меры начнут действовать 1 марта 2024 года в 18:00 по местному времени (в 20:00 по Москве).

23 февраля совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Согласно документу, ограничительные меры введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. В результате санкции были наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц.

На это Москва ответила введением ограничительных мер против граждан ЕС. В МИД РФ назвали незаконными брюссельские санкции.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций против Москвы ЕС внес в стоп-лист уполномоченных по правам ребенка в ДНР, ЛНР и других регионах. Под "похищением" Евросоюз подразумевает эвакуацию детей из зоны боевых действий.

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