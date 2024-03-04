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Американский лидер Джо Байден продлил антироссийские санкции еще на год, которые были введены из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Речь идет о санкциях, введенных президентом США Бараком Обамой от 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года по вопросу Крыма. Кроме того, Байден продлил ограничительные меры, утвержденные предыдущей администрацией Дональда Трампа от 20 сентября 2018 года и нынешней администрацией от 21 февраля 2022 года.

Согласно тексту документа, Байден счел необходимым оставить все эти санкции в силе после 6 марта 2024-го.

"Действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – заявил Байден в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что Швеция присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против российской стороны.

Новые брюссельские ограничения были утверждены еще 23 февраля. Согласно документу, санкции теперь действуют в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. Таким образом, ограничения в общей сложности наложены на более двух тысяч физических и юридических лиц.

Параллельно санкции в отношении Москвы ужесточили Канада, Новая Зеландия и Япония. Последняя внесла в черный список 12 физических лиц и 36 организаций, а также ужесточила ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования.

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