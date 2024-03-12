Рябков заявил о сохранении канала РФ и США по обмену заключенными

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Россия и США до сих пор обмениваются по каналу информацией по поводу обмена заключенными. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отреагировав на информацию в СМИ о том, что Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) должен был быть включен в список на обмен.

По словам замминистра, с недавних пор различные спекуляции на этот счет проводятся для того, чтобы накалить атмосферу и добиться расшатывания ситуации в преддверии выборов президента России. При этом, как он утверждает, никаких поводов для таких спекуляций не было и нет сейчас.

"Вопрос обмена заключенными рассматривается по специализированному каналу спецслужб, который сохраняется по мере необходимости", – заключил Рябков ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы обмена заключенными между Россией и США необходимо решать в тишине, это в интересах всех сторон. На вопрос, не планируются ли какие-либо действия в этой связи, Песков сообщил, что не может этого сказать.

При этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщил, что Россия и США договорились не давать публичных комментариев по поводу диалога, который ведется по обмену. Однако, по его словам, соблюдает эту договоренность только российская сторона.

