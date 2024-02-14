Песков не стал комментировать процесс обмена заключенными между РФ и США

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вопросы обмена заключенными между Россией и США необходимо решать в тишине, это в интересах всех сторон. Подобным образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в РФ Полом Уиланом.

На вопрос, не планируются ли какие-либо действия в этой связи, Песков сообщил, что не может этого сказать.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил слова Владимира Путина, что "эти дела любят тишину" и могут решаться только в ней.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью.

В момент задержания у него был при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

В декабре прошлого года Блинкен отмечал, что Вашингтон будет и впредь добиваться его освобождения.