Блинкен заявил, что США продолжат добиваться освобождения Уилана

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Вашингтон будет и впредь добиваться освобождения американского гражданина Пола Уилана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не успокоимся, пока он благополучно не вернется к своей семье, где ему самое место", – приводит его слова РИА Новости.

Блинкен также подчеркнул, что правительство США каждый день прилагает "интенсивные усилия" для того, чтобы вернуть Уилана домой. При этом 28 декабря исполнятся пять лет с тех пор, как Уилан был задержан в России.

Ранее Уилан выступил с обвинениями властей США. По его словам, Вашингтон предлагает Москве совсем не те выходы, которые она хочет, и назвал происходящее "серьезным предательством" со стороны США.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



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