Осужденный в РФ Уилан потребовал от Байдена больше действий ради его освобождения

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Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что президент США Джо Байден не делает ради его освобождения все возможное. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение", – заявил он.

Уилан также назвал нынешнего главу Белого дома "человеком, который дважды решил оставить его".

Ранее мужчина уже выступал с обвинениями властей США. По его словам, Вашингтон предлагает Москве совсем не те выходы, которые она хочет, и назвал происходящее "серьезным предательством" со стороны США.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



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