Осужденный в РФ Уилан обвинил США в том, что его бросили и предали

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Осужденный в России за шпионаж в 2020 году американец Пол Уилан заявил, что власти США упустили несколько возможностей для его обмена. В интервью британской вещательной корпорации BBC он обвинил Вашингтон в том, что его бросили и предали.

Он рассказал, что Штаты предлагают Москве совсем не те выходы, которые она хочет. В этой связи "они ходят по кругу, словно бросая в стену спагетти, чтобы посмотреть, что прилипнет". Уилан напомнил, что с его ареста прошло уже пять лет.

Мужчина назвал происходящее "серьезным предательством" со стороны США. Уилан уточнил, что администрация при президентстве Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. При этом в декабре 2022-го россиянина, который провел в американской тюрьме 14 лет, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Очень большой стресс – знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они совершили все эти ошибки. По сути, меня здесь бросили", – сказал Уилан.

С ним поговорила журналистка издания Сара Рейнсфорд, которая отметила, что еще никогда в разговорах с ней Уилан не был таким пессимистичным. Мужчина сообщил о том, что серьезно обеспокоен этой ситуацией. Вместе с тем он назвал все обещания Вашингтона пустыми.

Ранее стало известно, что между Уиланом и еще одним из заключенных произошел конфликт, в результате которого американец пострадал. Как уточнили в пресс-службе УФСИН РФ по Республике Мордовия, ссора возникла на бытовой почве. При этом источник сообщил СМИ, что Уилана ударил осужденный из Турции на почве политических разногласий.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Российские силовики заявили, что американец осуществлял в столице шпионскую деятельность.

В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана