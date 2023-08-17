Посольство США в Москве подтвердило, что Блинкен говорил по телефону с Уиланом

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Телефонный разговор государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана действительно состоялся 16 августа. Это подтвердили в посольстве США в Москве.

"Да, можем это подтвердить", – сообщили ТАСС в посольстве.

Как ранее писали СМИ, Блинкен сообщил по телефону Уилану, что Вашингтон делает все возможное для его скорейшего возвращения домой, а также призвал его сохранять веру.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. По информации ФСБ, он занимался в Москве шпионской деятельности. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.



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