США обеспокоены, что события вокруг Рида могут навредить диалогу по обмену заключенными

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Вашингтон обеспокоен тем, что участие американца Тревора Рида в боевых действиях на Украине может негативно сказаться на перспективе возвращения в США находящихся в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом со ссылкой на источник сообщает телекомпания CNN.

Американская администрация "само собой" обеспокоена тем, что события вокруг Рида могут навредить диалогу по вопросу обмена заключенными между США и Россией, указывается в материале. При этом источник телеканала заявляет, что в Вашингтоне уверены, что данные вопросы никак не пересекаются.

"Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана", – сообщил источник телеканалу.

По его данным, сейчас Рид проходит лечение в госпитале США, расположенном в Германии.

Ранее стало известно, что вернувшийся в США американец Тревор Рид, который до этого находился под стражей в РФ за нападение на полицию, получил ранение на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя произошедшее, особо подчеркнул, что Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого сообщал, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключенных. По его словам, диалог с РФ носит нерегулярный характер.

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