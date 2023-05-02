Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:32

Политика

Блинкен сообщил, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых

Фото: depositphotos/palinchak

Вашингтон находится в контакте с Москвой по вопросу обмена заключенными, однако диалог носит нерегулярный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

"Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство", – заявил он.

Блинкен уточнил, что для переговоров используется канал, согласованный президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, данная работа будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что США ввели повторные санкции против ФСБ РФ за якобы незаконное удержание американских граждан в России. Американская сторона заявляет, что ФСБ прямо или косвенно причастна к приказам и контролю за "незаконной процедурой заключения" американских граждан.

РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика