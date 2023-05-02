Блинкен сообщил, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых

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Вашингтон находится в контакте с Москвой по вопросу обмена заключенными, однако диалог носит нерегулярный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

"Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство", – заявил он.

Блинкен уточнил, что для переговоров используется канал, согласованный президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, данная работа будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что США ввели повторные санкции против ФСБ РФ за якобы незаконное удержание американских граждан в России. Американская сторона заявляет, что ФСБ прямо или косвенно причастна к приказам и контролю за "незаконной процедурой заключения" американских граждан.



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