США ввели санкции против ФСБ РФ за незаконное удержание американских граждан

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Соединенные Штаты ввели повторные санкции в отношении Федеральной службы безопасности РФ. Как сообщает американский Минфин, такое решение было принято на фоне якобы незаконного удержания американцев в России.

По информации ведомства, ФСБ была внесена в список подпавших под санкции организаций. Отмечается, что ведомство включено уже в четыре перечня министерства финансов США.

По данным Минфина, ранее меры были введены за распространение оружия массового поражения, кибертерроризм, а также в рамках закона о противодействии противникам США и в рамках противодействия вредоносным иностранным активностям со стороны РФ.

Американская сторона заявляет, что ФСБ прямо или косвенно причастна к приказам, контролю за якобы незаконной процедурой заключения американских граждан. В администрации США считают, что российская служба уже не раз участвовала в арестах, расследованиях и заключениях американцев в России.



Кроме того, Вашингтон намерен продолжать вводить новые ограничительные меры в отношении лиц и ведомств, которые, по мнению США, причастны к незаконному удержанию американцев за границей.

"Это лишь первый шаг программы наших действий", – цитирует РИА Новости одного из высокопоставленных представителей администрации.

Он предупредил, что следует ждать новых санкционных мер, проработкой которых, по его словам, занимаются в настоящее время.

Представитель американской власти уточнил, что вопрос о новых санкциях стоял на повестке еще до ареста на территории РФ по подозрению в шпионаже журналиста из США Эвана Гершковича. По его словам, ограничительные меры отражают текущую активность российской стороны в отношении американских граждан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уже говорил о том, что Вашингтон продолжит ужесточать санкции против государств, незаконно удерживающих американских граждан.

По его словам, в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он снова попросил его, чтобы Россия приняла предложение США об обмене осужденного в России американца Пола Уилана. Он подчеркнул, что предложение было сформулировано несколько месяцев назад.

Он отметил, что также с министром обсуждался вопрос задержания корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Блинкен выдвинул требование о его освобождении.

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