США намерены ужесточать санкции против стран, незаконно удерживающих американцев – Блинкен

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Соединенные Штаты намерены ужесточать санкции против государств, незаконно удерживающих американских граждан. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Даже в то время, когда мы взаимодействуем с целью возвращения людей на родину, мы также можем наращивать давление и санкции против тех, кто связан с незаконным, произвольным задержанием американских граждан", – передает ТАСС слова Блинкена.

По словам госсекретаря, в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он снова попросил его, чтобы Россия приняла предложение США об обмене осужденного в России американца Пола Уилана. Он подчеркнул, что предложение было сформулировано несколько месяцев назад.

"В разговоре с министром иностранных дел Лавровым я повторил, что России следует работать над этим предложением, чтобы мы могли вернуть Пола домой", – сказал Блинкен.

Он отметил, что также с министром российского МИД обсуждался вопрос задержания корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Блинкен выдвинул требование об освобождении Гершковича.

28 декабря 2018 года ФСБ России задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией уведомили о факте задержания.

В январе 2019 года стало известно, что Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

В декабре прошлого года администрация США заявила, что сделает все для освобождения Уилана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что Вашингтон осторожен в вопросе каких-то консультаций и переговоров.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. В спецслужбах РФ сообщили, что мужчина собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже Лефортовский столичный суд арестовал Гершковича на два месяца, до 29 мая. Дело журналиста рассматривается под грифом "совершенно секретно". Сам американец свою вину не признает.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был взят с поличным.



Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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