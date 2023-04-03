В Белом доме заявили, что США добиваются освобождения Гершковича в РФ

Фото: ТАСС/AP

Соединенные Штаты Америки добиваются освобождения арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что США отвергают все обвинения в адрес Гершковича.

"Госсекретарь (Энтони. – Прим. ред.) Блинкен на выходных поговорил с министром иностранных дел (России Сергеем. – Прим. ред.) Лавровым по поводу Эвана. Мы ясно дали понять, что осуждаем задержание и хотим его возвращения как можно скорее", – сказал Кирби.

По его словам, Гершкович задержан "по смехотворным обвинениям". Он также добавил, что арест корреспондента по-прежнему находится во внимании лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. В спецслужбах РФ сообщили, что мужчина собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца, до 29 мая. Дело журналиста рассматривается под грифом "совершенно секретно". Сам американец свою вину не признает.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был взят с поличным.

Газета The Wall Street Journal выразила обеспокоенность данной ситуацией. Редакция этого издания намеревается направить юристов и взаимодействовать с Москвой по дипломатической линии по поводу задержания Гершковича.



Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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