В Кремле назвали абсурдным призыв WSJ выслать всех российских журналистов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Кремле считают абсурдным и неправильным призыв The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никакого повода для этого нет. Он подчеркнул, что в случае с Эваном Гершковичем ситуация очевидна, поскольку этого журналиста взяли с поличным.

"Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут вести и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями, и прекрасно работают, но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналисткой, деятельности шпионской по сути", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, требовать высылки всех российских журналистов неправильно, если нет нарушения закона. По его словам, в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов – неверно.

Также Песков подчеркнул, что детальная информация об обстоятельствах задержания корреспондента издания Эвана Гершковича носит закрытый характер, этим занимается ФСБ России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также призвал всех находящихся в РФ граждан Соединенных Штатов покинуть страну.

Посольство США в России запросило официальное уведомление об аресте Гершковича. Там также выразили надежду то, что через несколько дней дипломатам США удастся организовать встречу с журналистом.

Гершковича задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что американец по наводке США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Сам журналист вину не признает. Его дело было маркировано грифом "совершенно секретно".

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

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