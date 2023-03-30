Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который ранее был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже, сообщает ТАСС.

Ранее об аресте журналиста попросили следователи ФСБ. По данным спецслужб, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, собирал сведения о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России, составляющие гостайну.

Сам Гершкович вину не признает. Дело журналиста маркировано грифом "совершенно секретно".

О задержании журналиста WSJ стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Эван Гершкович пользовался журналистской визой и аккредитацией, чтобы прикрыть свою деятельность. По ее словам, то, чем он занимался в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике.

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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