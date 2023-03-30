Посольство США запросило официальное уведомление об аресте журналиста WSJ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Американское посольство в России запросило официальное уведомление об аресте корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Посольство США в Москве запросило официальное уведомление о его аресте, Россия должна его предоставить согласно нашему двустороннему консульскому соглашению", – приводит ТАСС его слова.

Пател также выразил надежду то, что через несколько дней дипломатам США удастся организовать с журналистом встречу.

Представитель Госдепа подчеркнул, что сосредоточены в настоящее время на выяснении обстоятельств ареста журналиста, а также консульском доступе к нему.

Журналиста WSJ задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что американец по наводке США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Сам журналист вину не признает. Его дело было маркировано грифом "совершенно секретно".

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также призвал всех находящихся в РФ граждан Соединенных Штатов покинуть страну.

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!