Блинкен призвал проживающих в РФ американцев покинуть страну после ареста журналиста WSJ

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также призвал всех находящихся в РФ граждан Соединенных Штатов покинуть страну. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина – журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с Wall Street Journal", – отметил он.

Госсекретарь также добавил, что США обратились за консульским доступом к журналисту.

Как добавил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, при этом Штаты не призывают американские СМИ вывести своих сотрудников из России.

"Мы понимаем, что у всех вас важная работа. При выполнении этой работы все вы готовы и должны идти на риск. Мы уважаем это", – подчеркнул он.

Журналиста WSJ задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что американец по наводке США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. Сам журналист вину не признает. Его дело было маркировано грифом "совершенно секретно".

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

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