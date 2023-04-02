Лавров заявил Блинкену о недопустимости нагнетания ажиотажа по делу Гершковича

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил Госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости нагнетания официальными лицами Вашингтона и западными СМИ ажиотажа по делу корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича с явным намерением придать этому делу политическую окраску.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, по инициативе американской стороны 2 апреля состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена.

"В контексте обсуждения затронутого Госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации", – заявили в МИД.

В сообщении говорится, что глава МИД особо отметил, что журналист был взят с поличным при попытке получения секретных сведений под прикрытием журналистского статуса. О задержании Гершковича посольство США в Москве было уведомлено, а дальнейшую судьбу журналиста определит суд, заключили в МИД.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужб РФ, мужчина собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца, до 29 мая. Дело журналиста рассматривается под грифом "совершенно секретно". Сам американец свою вину не признает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был взят с поличным.

В The Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией.



Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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