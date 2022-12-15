В Белом доме пообещали сделать все возможное для освобождения Уилана

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Администрация США планирует сделать все возможное для освобождения осужденного в России Пола Уилана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, чьи слова приводит ТАСС.

Она указала, что Вашингтон осторожен в вопросе каких-то консультаций и переговоров. Жан-Пьер отметила, что Белый дом не будет раскрывать детали этой темы.

Ранее издание The Washington Post написало, что Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, который отбывает наказание в Германии за убийство. Красикова признали виновным в декабре 2021 года. Его обвинили в убийстве бывшего чеченского полевого командира и соратника террориста Шамиля Басаева Зелимхана Хангошвили.

Тогда правоохранители ФРГ утверждали, что убийство было организовано российскими властями, однако Москва отвергла свою причастность к инциденту.



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