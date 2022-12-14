В Белом доме будут рассматривать дополнительные возможности для обмена Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти США будут прорабатывать дополнительные возможности для возвращения осужденного в России американца Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Кирби, Вашингтон теперь лучше понимает ожидания Москвы. Он также пообещал придерживаться задачи обмена Уилана.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия и США проведут консультации по возвращению Уилана. Он указал, что Вашингтон ради переговоров с Москвой по этой теме не будет пересматривать политику по отношению к конфликту на Украине.



США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана

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