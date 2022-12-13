Россия и США проведут консультации по освобождению осужденного за шпионаж Пола Уилана

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия и США проведут консультации на высоком уровне по вопросу возвращения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается вопроса о том, контактируем ли мы с Российской Федерацией по делу Уилана, то мы будем контактировать с ними на этой неделе. Я не буду говорить об этом больше, потому что мы стараемся держать все это в рамках конфиденциальных каналов связи", – заявил Салливан.

При этом он уточнил, что США не будут пересматривать политику по отношению к конфликту на Украине ради переговоров с Россией по поводу Уилана.

Ранее сообщалось, что гражданина России Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер в Абу-Даби. На территории Америки Бут был осужден за торговлю оружием. К моменту освобождения он отбыл половину срока.

До этого СМИ сообщали о желании администрации президента США Джозефа Байдена обменять россиянина Бута на Грайнер и Уилана.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!