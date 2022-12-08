Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер

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Экс-президент США Дональд Трамп счел позором для страны обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Об этом он заявил в публикации, размещенной в собственной соцсети Truth Social.

"Какой тупой и непатриотичный позор для США", – написал Трамп.

По его словам, обмен заключенными между двумя государствами оказался неравнозначным. Такой вывод экс-президент сделал на основе тяжести предъявленных Буту обвинений и позиции Грайнер, которая, по его словам, ненавидит страну.

Трамп также задался вопросом о причинах того, почему в обмен не был включен американец Пол Уилан, осужденный за шпионаж.

Бут был обменян на Грайнер в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. На территории Америки он был осужден за торговлю оружием. К моменту освобождения он отбыл половину срока. Грайнер отбывала наказание в Мордовии за хранение наркотического вещества, которое у нее обнаружили в столичном аэропорту Шереметьево. Девушки осудили на 9 лет.

С момента прилетов в страны Бут и Грайнер будут освобождены от наказаний. Обмен стал для бывших заключенных помилованием. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возвращение Бута на родину станет подарком на Новый год.



ФСБ обнародовала кадры обмена Бута и Грайнер

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