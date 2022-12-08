Семья Пола Уилана разочарована тем, что его не включили в обмен заключенными

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Семья осужденного за шпионаж Пола Уилана разочарована, что его не включили в обмен заключенными, который состоялся в Абу-Даби 8 декабря. Об этом пишет ТАСС.

"Представители правительства США заранее нас уведомили, что Пол не будет включен (7 декабря). Это раннее предупреждение означало, что наша семья могла морально подготовиться к тому, что сейчас является публичным разочарованием для нас и катастрофой для Пола", – рассказал его брат Дэвид.

Ранее стало известно, что гражданина России Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер в Абу-Даби. Уточнялось, что они были помилованы перед обменом. Это означает, что им не придется отбывать наказание в своих странах.

Программа обмена заключенными между двумя государствами не распространилась на осужденного Уилана. Он был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб. В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

В СМИ сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал инициативу обменять Грайнер и Уилана на осужденного Бута.

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!