Жена Бута заявила об ухудшении его состояния в американской тюрьме

Фото: AP Photo/Apichart Weerawong

Жена российского бизнесмена Виктора Бута Алла заявила, что состояние супруга, который отбывает срок в американской тюрьме, ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

"Неизвестное кожное заболевание, которое началось у Виктора в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось сейчас на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли. Это уже практически пытка", – рассказала женщина после разговора с мужем, который состоялся 2 июня.

По ее словам, Бут жалуется на здоровье только в крайних случаях, что происходит третий раз за 14 лет заключения. Она отметила, что за полгода администрация тюрьмы ни разу не вызывала врача-специалиста, кроме местного фельдшера, который выписал мазь, вызвавшую аллергию.

"Складывается впечатление, что моего мужа заразили чем-то намеренно и намеренно не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, чтобы довести его до безумия болью. Американский адвокат Виктора считает, что, не оказывая мужу помощи, американские власти давят на Россию, чтобы заполучить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана", – заключила Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде и впоследствии экстрадирован в США, несмотря на протест российской стороны. В Америке суд присяжных единогласно признал его виновным по делу о торговле оружием, а обвинение потребовало пожизненного заключения.

В результате суд Нью-Йорка приговорил Бута к 25 годам тюремного заключения. Сам Бут отвергает обвинения в свой адрес по всем пунктам.

