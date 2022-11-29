Рябков назвал положительную сторону обмена заключенными между РФ и США

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Обмен заключенными между Россией и США стал бы положительным сигналом для отношений Москвы и Вашингтона, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

"Наверное, такой сигнал тоже сейчас был бы уместен, если его получится выработать", – сказал он.

Рябков отметил, что власти США в последнее время с перебором использовали методы мегафонной дипломатии в вопросе обмена заключенными, однако это не помогало делу.

"Хотя опять-таки по большому счету вопрос касается того, каким образом соответствующие структуры, определенные с той и с другой стороны в прошлом году в качестве ответственных за это направление работы, смогут найти общий знаменатель", – пояснил Рябков.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США. По его словам, вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.

До этого глава Белого дома Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.

В феврале Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. После досмотра ее вещей у спортсменки нашли электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло, которое в РФ считается наркотиком.

4 августа суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.



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