США по спецканалам продолжает обсуждать с РФ освобождение Бриттни Грайнер и Пола Уилана

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вашингтон по специальным каналам продолжает обсуждать с Москвой вопрос освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.

Она рассказала, что США внесли на рассмотрение серьезное предложение – оно дорабатывалось, предлагались альтернативы. При этом, по ее словам, со стороны России серьезного ответа на эти варианты пока не поступило.

Баскетболистка Бриттни Грайнер отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии. Руд сообщила, что спортсменка не обращалась с жалобами на условия содержания. Сотрудники посольства посетят ее, как только российские власти дадут разрешение. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.

СМИ писали, что в конце июля Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и осужденную на девять лет за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США. По его словам, вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.

До этого американский лидер Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.

В феврале Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. После досмотра ее вещей у спорсменки нашли электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло, которое в РФ считается наркотиком.

4 августа суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в совершении преступлений по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта" и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".



"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

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