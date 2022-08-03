В США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными

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Соединенные Штаты призывают Россию принять предложение об обмене заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы сделали серьезное предложение <...> и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Кирби отказался раскрывать детали обсуждаемой сделки.

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Москва якобы ответила контрпредложением, которое Вашингтону показалось несерьезным.

Она добавила, что США заинтересованы в "добросовестном диалоге" с Россией, чтобы освободить Бритни Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего срок за шпионаж.

Между тем, по данным американских СМИ, за Грайнер и Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.

