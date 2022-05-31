В МИД заявили, что не афишируют усилия по обмену заключенными между РФ и США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
По его словам, это крайне чувствительный вопрос, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Он добавил, что традиционно переговорный процесс по этому поводу имеет сложный и закрытый характер.
"Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела", – сказал Иванов, комментируя возможность новых обменов заключенными между РФ и США, в том числе Виктора Бута и Пола Уилана.
В декабре пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс отметил в соцсетях третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".
Позднее посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв США, заявив, что обоих американцев арестовали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в США по надуманным предлогам.
Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб. При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.
Свою вину американец не признал и посчитал свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга. В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России
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