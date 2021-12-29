Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев

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Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида, сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что обоих американцев арестовали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в США по надуманным предлогам.

Дипломаты также призвали освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнева и Виктора Бута, которые отбывают сроки в американских тюрьмах.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс отметил в своем Twitter третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".

Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб.

При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Свою вину американец не признал и посчитал свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

