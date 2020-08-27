Захарова опровергла сообщения о подготовке обмена заключенными между РФ и США

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене заключенными между РФ и США, в том числе осужденного в России за шпионаж Пола Уилана, сообщает ТАСС.
"Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", – отметила Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном обмене Пола Уилана, заявил, что Кремль не участвует в обмене иностранных заключенных на российских граждан.
"Мы в Кремле не занимаемся обменом иностранных граждан на граждан России. Этим занимаются другие органы, поэтому без комментариев", – отметил представитель президента.
Пола Уилана обвинили в шпионаже. Мужчина вину не признал и заявил, что в Россию прибыл на свадьбу друга. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что арест и приговор незаконны, а Уилана необходимо освободить.
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