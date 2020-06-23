Песков прокомментировал возможный обмен Уилана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обмене иностранных заключенных на российских граждан. Об этом сообщает "Газета.ру".

Таким образом Песков прокомментировал вопрос о возможном обмене осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.

"Мы в Кремле не занимаемся обменом иностранных граждан на граждан России. Этим занимаются другие органы, поэтому без комментариев", – заявил представитель президента.

Как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вопрос обмена Уилана на содержащихся в американских тюрьмах россиян несостоятелен. Представитель ведомства подчеркнул, что такая возможность не рассматривается.

Пола Уилана арестовали, а затем обвинили по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). Мужчина вину не признал и заявил, что в Россию прибыл на свадьбу друга.

Приговор Уилану был озвучен 15 июня. Согласно ему, осужденный должен провести 16 лет в колонии строгого режима.

На произошедшее также отреагировал госсекретарь США Майк Помпео. По словам государственного деятеля, арест и приговор незаконны, а Уилана необходимо освободить.

