В УФСИН Мордовии опровергли информацию о том, что Пола Уилана ударили в колонии

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В УФСИН по Мордовии опровергли информацию о том, что Пола Уилана ударили в колонии.

"Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Уилан был арестован по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Он был приговорен к 16 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии строгого режима. Решение суда раскритиковал госсекретарь США Майк Помпео, назвав арест и приговор незаконными и призвав к освобождению Уилана.

Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана Соединенным Штатам для отбытия наказания. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков полагал, что ходатайство должен был рассматривать Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор.

