В УФСИН Мордовии опровергли информацию о том, что Пола Уилана ударили в колонии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В УФСИН по Мордовии опровергли информацию о том, что Пола Уилана ударили в колонии.
"Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией", – цитирует пресс-службу ТАСС.
Уилан был арестован по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Он был приговорен к 16 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии строгого режима. Решение суда раскритиковал госсекретарь США Майк Помпео, назвав арест и приговор незаконными и призвав к освобождению Уилана.
Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана Соединенным Штатам для отбытия наказания. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков полагал, что ходатайство должен был рассматривать Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор.
Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России
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