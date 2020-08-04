Осужденный за шпионаж Пол Уилан будет доставлен в одну из колоний в Мордовии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан будет доставлен в одну из колоний в Мордовии, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерия Крутова.

Он отметил, что сначала Уилан прибудет в транзитную колонию № 18. Он будет содержаться там в течение двух недель в соответствии с карантинными предписаниями.

"Потом заявлено, что его этапируют в "строгую" колонию № 17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района", – рассказал Крутов.

Уилан был арестован по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Он был приговорен к 16 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии строгого режима. Решение суда раскритиковал госсекретарь США Майк Помпео, назвав арест и приговор незаконными и призвав к освобождению Уилана.