Мосгорсуд зарегистрировал ходатайство о переводе Уилана в США для отбывания наказания

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд получил и зарегистрировал в канцелярии ходатайство от защиты осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана о передаче его США для дальнейшего отбытия наказания.

"В Мосгорсуде зарегистрировано ходатайство по делу Пола Уилана. Других подробностей в силу закона не будет. Материалы значатся под грифом "секретно", – сообщили ТАСС в суде.

Уилан был арестован по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Он был приговорен к 16 годам лишения свободы с последующим отбыванием их в колонии строгого режима. Решение суда раскритиковал госсекретарь США Майк Помпео, назвав арест и приговор незаконными и призвав к освобождению Уилана.

Ранее Мария Захарова опровергла информацию СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене заключенными между РФ и США, в том числе осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.