В Британии раскрыли личность чиновника, потерявшего секретные документы о Defender

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Чиновником Минобороны Великобритании, который потерял секретные документы об эсминце Defender рядом с автобусной остановкой, оказался 51-летний Ангус Лэпсли. Об этом сообщает газета The Times.

Издание отмечает, что ранее он продолжительное время работал в МИД, а в военное ведомство страны дипломата направили временно. После проверки обстоятельств потери документов британское Минобороны не нашло "следов шпионажа" и Лэпсли вернулся на работу во внешнеполитическое ведомство. При этом, отмечают журналисты, ему ограничили доступ к государственной тайне.

По данным источников газеты, кандидатуру Лэпсли ранее рассматривали на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО, однако теперь его шансы снизились. При этом многие чиновники в Минобороны страны недоумевают, как дипломату удалось после произошедшего сохранить работу.

Секретные документы британского министерства обороны общим объемом 50 страниц обнаружил случайный прохожий на автобусной остановке в графстве Кент 22 июня – за день до инцидента с эсминцем Defender в Черном море.

После Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джереми Куин подтвердил, что на некоторых бумагах имелся гриф "секретно", а документы предназначались исключительно для сотрудников секретной службы.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.