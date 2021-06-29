В Великобритании прокомментировали потерю документов об эсминце Defender

03:27
Фото: АР/Georgian Interior Ministry
В Великобритании прокомментировали потерю документов с планами следования эсминца Defender через российские воды в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказал заместитель главы Минобороны Соединенного Королевства Джереми Куин, случившееся является ошибкой.
"Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека", – подчеркнул чиновник.
Куин пояснил, что потерявших документы сотрудник уже признался в этом. Замглавы Минобороны подтвердил, что на некоторых бумагах имелся гриф "секретно".
Пакет предназначался исключительно для сотрудников секретной службы, указал Куин.
"Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом", – подчеркнул замминистра.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам. При этом начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер допустил вероятность военного столкновения между странами из-за инцидента.
Днем 27 июня BBC представило публикацию о том, что судно могло пойти по альтернативному маршруту, не нарушая пределы РФ. Вместо этого корабль вошел в территориальные воды России и покинул их только после предупредительной стрельбы.
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