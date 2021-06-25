В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем

Фото: ТАСС/снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к эскалации между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

"То, из-за чего я не сплю по ночам, – это [возможный] просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, – это один из тех случаев, которые могут его породить", – заявил специалист.

Картер добавил, что просчеты в отношениях с Россией могут спровоцировать развитие полномасштабных военных действий.

Минобороны РФ ранее назвало "эпическим фиаско" инцидент с британским судном в Черном море.

Британское судно Defender зашло в российские воды 23 июня. Расчеты Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ потребовали от корабля развернуться, а после открыли предупредительный огонь. В Великобритании указали на то, что судно следовало с мирными целями и по водам Украины.