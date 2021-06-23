Военный атташе Великобритании вызван в МО РФ после инцидента с британским эсминцем

15:07
Фото: Британский эсминец Defender. Фото: Reuters/Yoruk Isik
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызвали в Министерство обороны РФ после инцидента с эсминцем, который нарушил российскую границу в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.
"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", – отметили в Министерстве обороны.
До этого в ведомстве сообщили, что в полдень 23 июня российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма. Предварительно иностранному кораблю сообщили о возможности применения оружия, однако тот не отреагировал.
Ранее сообщалось, что 15 июня истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 на отдельных участках маршрута во время их планового полета над нейтральными водами Балтийского моря.
При этом, как уточнили в Минобороны, экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, и все они выполняются в строгом соответствии с международными нормами.
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