Истребители трех стран сопроводили российские Ту-160 во время полета над Балтийским морем

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Истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 на отдельных участках маршрута во время их планового полета над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, все они выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

Полет российских Ту-160 проходил в сопровождении самолетов Су-35с ВКС России и Су-27 морской авиации Балтийского флота. Его продолжительность составила около 8 часов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в центральной части Тихого океана проходит оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

В маневрах задействованы суда обеспечения и подлодки, а также до 20 надводных кораблей. Они совершили переход в 4 тысячи километров. Кроме того, привлечено около 20 летательных аппаратов, в числе которых дальние противолодочные самолеты и истребители-перехватчики.