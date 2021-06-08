Шойгу отчитал сотрудников московского военкомата

10:28
Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов
В Сети опубликовали видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, который устроил внезапную проверку столичного военкомата. Ролик появился на платформе "Яндекс. Дзен".
На кадрах записи видно, как глава Минобороны идет по коридорам учреждения в сопровождении военнослужащего. Сотрудник военкомата громко позвал одну из коллег, в ответ на что Шойгу попросил спутника не кричать.
Также министр раскритиковал работников за отсутствие оборудования.
"Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... Вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая?" – высказался глава министерства обороны.
Весенний призыв на срочную армейскую службу стартовал 1 апреля 2021 года и продлится до 15 июля. Призывная кампания проводится в 83 субъектах РФ и затронет более 134 тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: