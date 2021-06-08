Шойгу отчитал сотрудников московского военкомата

Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов

В Сети опубликовали видео с министром обороны России Сергеем Шойгу, который устроил внезапную проверку столичного военкомата. Ролик появился на платформе "Яндекс. Дзен".

На кадрах записи видно, как глава Минобороны идет по коридорам учреждения в сопровождении военнослужащего. Сотрудник военкомата громко позвал одну из коллег, в ответ на что Шойгу попросил спутника не кричать.

Также министр раскритиковал работников за отсутствие оборудования.

"Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... Вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая?" – высказался глава министерства обороны.

Весенний призыв на срочную армейскую службу стартовал 1 апреля 2021 года и продлится до 15 июля. Призывная кампания проводится в 83 субъектах РФ и затронет более 134 тысяч человек.