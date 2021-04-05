Эксперт Минобороны перечислил самые распространенные противопоказания для службы в армии

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Названы самые распространенные противопоказания для службы в армии. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам главного военно-врачебного эксперта Минобороны, полковника медицинской службы Андрея Дацко, число граждан без противопоказаний для службы в армии увеличилось с 67,7% в 2010 году до 78%.

"Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии", – пояснил эксперт.

Наиболее частыми причинами для признания гражданина ограниченно годным к военной службе являются болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие) и болезни системы кровообращения (нарушения ритма сердца, врожденные пороки сердца и другие). Кроме того, часто призывник признается ограниченно годным при болезнях нервной системы.

"В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место", – сказал Дацко.

Он отметил, что в данный момент существенно уменьшилось количество призывников с сильным недостатком веса.

"Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни приводят к ожирению у многих молодых людей", – рассказал эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году ужесточились требования по состоянию здоровья призывников и военнослужащих. Изменения затронули болезни системы кровообращения, нервной системы и туберкулеза.

"Мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя", – заключил Дацко.

Указ о призыве на военную службу 29 марта подписал Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его официальной публикации.

Весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. Призывная кампания проходит в 83 субъектах РФ. На военную службу планируется отправить свыше 134 тысяч человек.