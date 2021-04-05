Эксперт Минобороны перечислил самые распространенные противопоказания для службы в армии

02:18
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Названы самые распространенные противопоказания для службы в армии. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам главного военно-врачебного эксперта Минобороны, полковника медицинской службы Андрея Дацко, число граждан без противопоказаний для службы в армии увеличилось с 67,7% в 2010 году до 78%.
"Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии", – пояснил эксперт.
Наиболее частыми причинами для признания гражданина ограниченно годным к военной службе являются болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие) и болезни системы кровообращения (нарушения ритма сердца, врожденные пороки сердца и другие). Кроме того, часто призывник признается ограниченно годным при болезнях нервной системы.
"В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место", – сказал Дацко.
Он отметил, что в данный момент существенно уменьшилось количество призывников с сильным недостатком веса.
"Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни приводят к ожирению у многих молодых людей", – рассказал эксперт.
Он напомнил, что в прошлом году ужесточились требования по состоянию здоровья призывников и военнослужащих. Изменения затронули болезни системы кровообращения, нервной системы и туберкулеза.
"Мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя", – заключил Дацко.
Указ о призыве на военную службу 29 марта подписал Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его официальной публикации.
Весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. Призывная кампания проходит в 83 субъектах РФ. На военную службу планируется отправить свыше 134 тысяч человек.
Российским призывникам разрешат пользоваться только кнопочными телефонами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: