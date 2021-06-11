Минобороны РФ опубликовало архивные документы об освобождении Литвы

Фото: lithuania1944.mil.ru
Министерство обороны России опубликовало материалы из своего Центрального архива о кровопролитных боях за освобождение Литвы и свидетельства борьбы местных властей с мемориалами освободителям республики.
Документы размещены в новом мультимедийном разделе "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить". Материалы содержат в том числе учетные карточки захоронений и наградные документы похороненных на территории Литвы борцов.
К освобождению Литовской ССР от немецко-фашистской оккупации Красная армия приступила летом 1944 года. Потери советских войск в боях составили 137 200 человек.
Сейчас в Литве сохранилось 269 мемориальных захоронений и знаков Великой Отечественной войны. В Минобороны РФ отметили, что в 2008 году в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям, а с 2017 года литовская сторона практически заблокировала деятельность России по восстановлению мест захоронений воинов Красной армии и ремонту мемориалов.
Ранее российское военное ведомство опубликовало рассекреченные документы, связанные со взятием Братиславы в апреле 1945 года – боевые сводки с фронтов, шифрограммы, наградные листы и фотографии.
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