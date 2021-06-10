Масштабные учения российского флота проходят в Тихом океане

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В центральной части Тихого океана проходит оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что учение проводится в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2021 год. В его рамках отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне коммуникаций.

В учениях задействованы суда обеспечения и подлодки, а также до 20 надводных кораблей. Они совершили переход в 4 тысячи километров. Кроме того, привлечено около 20 летательных аппаратов, в числе которых дальние противолодочные самолеты и истребители-перехватчики.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze, а также реагировать в интересах безопасности России.