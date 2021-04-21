Жителей США напугало сообщение Пентагона о ядерной войне

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Пентагон опубликовал в Twitter сообщение о возможном использовании ядерного оружия, которое напугало жителей США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант", – сказано в аккаунте стратегического командования США.



Один из читателей сообщения при этом заявил, что никто в мире не станет использовать против США ядерное оружие.

"Для всего мира ясно, что США от самоуничтожения отделяет еще одна пандемия и несколько полицейских стрельб", – написал он.

"Это способ предупредить население, что нам не нужно беспокоиться о глобальном потеплении или завтраке во вторник?" – пошутил еще один пользователь.

Кто-то из американцев предположил, что аккаунт Стратегического командования США взломали, и назвал данное сообщение пугающим.

"Ядерное оружие никогда не вариант. 7,9 миллиарда жизней в этом мире, 7,9 миллиарда человек. 2021 год. Нет языковых барьеров. Где здравый смысл?" – прокомментировал еще один человек.

Ранее сообщалось, что в России продолжаются испытания необитаемого подводного аппарата "Посейдон" с ядерной боеголовкой, которую в США называют торпедой апокалипсиса.

