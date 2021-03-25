В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России

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Советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали новый тип войны против России. Об этом сообщает журнал "Арсенал Отечества".
По словам Ильницкого, западные страны стараются избегать прямого столкновения с РФ, поскольку испытывают страх перед ее ядерным оружием и современной армией. По этой причине им пришлось развязать информационно-гибридную войну, считает специалист.
"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", – уточнил советник.
Он также отметил, что последствия такой войны проявляются как минимум через поколение, когда уже поздно что-то исправлять.
Ильницкий считает, что необходимо принять первоочередные меры противодействия ментальной войне. Среди них – суверенизация интернета, перезагрузка молодежной политики и возобновление активного диалога с консервативным большинством, которое, как отметил советник, является опорным электоратом действующей власти.
Ранее политолог заявил, что США будут провоцировать Россию на открытый конфликт. Сейчас НАТО проводит учения близ российских границ. Обнаружив слабые места в обороне, США предпримут попытки провокаций, отметил эксперт.
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